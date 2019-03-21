Fatih Altaylı'dan Çok Konuşulacak Hatice Açıklaması!

Ünlü şarkıcı Hatice kalça skandalından sonra gündemden bir türlü düşmüyor. Hatice ve modacılar arasında yaşanan tartışmaya gazeteci Fatih Altaylı da katıldı.

"BANA FENALIK GELDİ"

Altaylı, Hatice'ye yapılan eleştirilere kızdı ve ''Ben ise Hatice'den yanayım. Zorla muhafazakarlık gömleği giydirilmeyi kabul etmeyen herkesten yana olduğum gibi'' açıklamasında bulundu. Sözlerine devam eden Altaylı, "Günlerdir gündem Hatice'nin kıçı...Açtı mı açmadı mı? Niye açtı? Modacısı biliyor muydu? Bilmiyor muydu? Bana fenalık geldi. Bunu konuşmazsanız gündem olmaz. Rahatsızsanız konuşmayın, yazmayın konu bitsin. Ben ise Hatice'den yanayım. Zorla muhafazakarlık gömleği giydirilmeyi kabul etmeyen herkesten yana olduğum gibi" ifadelerini kullandı.

"ORTALIĞI YIKTIN SÜPERDİN"

Hatice katıldığı bir televizyon programında hem Muammer Ketenci'ye, hem de kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi. Hatice konuşurken gözyaşlarını da tutamadı. Hatice, Muammer Ketenci'nin defileden önce böyle bir şey yapacağından haberinin olduğunu ve yaptığı hareketin ardından Muammer'in 'ortalığı yıktın süperdin' şeklinde yorum yaptığını açıkladı.

"KENDİNİZE GELİN ARTIK"

Öte yandan yaptığı hareket nedeniyle vefat eden eşine ve babasına çok ağır küfürler edildiğini söyleyen Hatice, "Ben kocamın hala resmini cüzdanımda taşıyorum, siz benim ölmüş kocama baba laf ediyorsunuz kendinize gelin artık" şeklinde tepki gösterdi.