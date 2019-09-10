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Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Topu görse bomba diye karakola götürür

A Milli Kadın Voleybol Takımı antrenörü Giovanni Guidetti için ırkçı bir paylaşımda bulunan Demet Akalın'ı sert sözlerle eleştiren Fatih Altaylı, "Topu görse bomba diye karakola götürür" dedi.

10.09.2019 10:59

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbsitan karşısında muhteşem bir mücadele vermesine rağmen maçı beşinci sette kaybeden milli takımımız, her kesimden alkış topladı.

"KOÇUMUZ NİYE TÜRK DEĞİL"

Yenilgiye rağmen mücadeleleriyle sporseverlerin takdirini toplayan Filenin Sultanları'yla ilgili en ilginç çıkış Demet Akalın'dan geldi. Akalın, paylaşımında "Koçumuz niye Türk değil, kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar" ifadelerini kullandı.

"TOPU GÖRSE BOMBA DİYE KARAKOLA GÖTÜRÜR"

Bu çıkışı ile eleştiri oklarını üzerine çeken Demet Akalın'a bir tepki de Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi. Ünlü şarkıcıyı sert sözlerle eleştiren Altaylı, "Ne diyeceksin ki buna! Hanımefendi voleybol maçını en son ne zaman izlediniz? Voleybol topunu gördüğünüzde bomba diye karakola götürdüğünüz oldu mu? Guidetti'yi yargılayacak derecede voleybola hakim misiniz? Bu adamın adını daha önce herhangi bir yerde duydunuz mu, başarılarına hakim misiniz? Komik oluyor" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Topu görse bomba diye karakola götürür

Fatih Altaylı, Demet Akalın, voleybol, Magazin, Spor, Güncel

YORUMLAR (22)
KASINTI: DEMET İYİ DEMİŞ YURT DIŞINDA NERELERDE OYUNCUYUZ? NERELERDE ÖNEMLİ KONUMLARDAYIZ? NERELERDE SUNUCU VEYA SPİKERİZ ?
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1 0
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TOLSTOY: SAKİN OLUN ORTAMI GERMEYİN
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NİRVANA: Demet Akalının yorumu ırkçı bir yorum değil . Bir temenni . . . Herkes düşüncesini söylesin ve yabancı hayranları bunları rahat bıraksın .
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2 2
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MRKURT: Giovanni Guidetti bu adamin il il ilce ilce gezip gencecik cocuklar icin ne yaptigini once bir arastirin sonra o klavye basinda kullandiginiz ellerinizi birde bu adamin hayatini arastirmak icin kullanin sonrada deyinki kendi kendize kac kisi bu adamin yaptigini yapti bu cocuklar icin ? demet hanimda once kendine bir baksin bu ulkenin gelecegi icin ne is yapmis simdiye kadar klavye basinda yazmak disinda
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2 0
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KAMYONCU: HELAL DEMET ABLA TARSUSA YİNE BEKLERİZ BAŞARILAR. . .
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KSK Lİ MESUT: BİR LAF A BAKARIM LAF MI DİYE , BİRDE SÖYLEYENE BAKARIM , ADAM MI DİYE...
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ADINIZI YAZIN: Demet Akalın bir asker kızıdır. milliyetçidir. Herkes kafasına göre yorum yapıyor. Demet Akalının sözündeki inceliği anlayamayanlar yorum yapmasa iyi olur.
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MRKURT: milliyetcimidir ? sen once miliyetci ne anlama geliyor onu ogren demek ne yapmis simdiye kadar bu ulke icinde gelmis milliyetci diyorsun ? kac ogrenci okutmus ? kac fakire bakmis ? kac kisiye is imkani saglamis ? hangi proje icin elini tasin altina sokmus daha sayardimda beyin kanamasi gecirmenden korkuyorum :))
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LEON BUUREN: DEMET AKALIN BU ÜLKEYE GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ ZAVALLI. UKALALIK''TA SINIR YOK KADINDA. HER ŞEYİ BİLİYOR MAŞALLAH , MÜNECCİMMİDİR NEDİR.
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14 3
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ADINIZI YAZIN: Bazı insanlar konuşabiliyor, bazıları da sadece ses çıkarıyor
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