Fatih Altaylı'dan havalimanındaki rezaletle ilgili çarpıcı yorum: Görüntü komik, ayıp bir şey yok

İzlanda- Türkiye maçı öncesi havalimanında millilerimizin yaşadığı rezalet gündemden düşmüyor. Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BU BİR ŞAKA"

Altaylı, "Bu kadar ortalığı velveleye verecek bir şey yok. Bir tek Emre Belözoğlu'nun yerinde olmak istemezsin. Ancak uzaktan bakan birisi için görüntü komik. Emre orada fark etmiyor bile. Ayıp bir şey yok. Gırgır, şamata yapıyor kendince. Kendi liderlerine bile böyle şakalar yapıyor. Bu bir şaka. Emre Belözoğlu gergin bir arkadaşımız olduğu için eğer görseydi belki bir tane patlatabilirdi orada. İyi ki görmemiş ve iyi ki patlatmamış. Gülersin, burada bir şey yok." dedi.

"ALLAHIN BALIKÇI KÖYLÜSÜ"

Altaylı, "Gelelim İzlanda'nın yaptığı muameleye. Ayıp denen bir şey var. Allah'ın balıkçı köylüsü. Biz uluslararası maç yapmak için oraya geldik. Sen orada bunu yapıyorsan, sana yapacak her şeyi hak etmişsindir. Normalde bunu yapmak ayıp. İlk ayıbı onlar yaptıysa bu ayıbın karşılığını vereceksin. Sana birisi tokat attıysa sen de bir tane patlatırsın. Ancak sen de Fransa'nın milli marşını ıslıklayamazsın. Senin yaptığın da İzlanda'nın yaptığı kadar ayıp."