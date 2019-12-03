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Fatih Altaylı Hande Sarıoğlu ile tartıştı, stüdyoyu terk etti

Habertürk TV'de Spor Saati programında Hande Sarıoğlu ile Fatih Altaylı arasında sert bir tartışma yaşandı. Fatih Altaylı, yaşanan tartışma sonrası stüdyoyu terk etti.

03.12.2019 09:23 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:35

Fatih Altaylı, Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Emin Çağlar ve Serkan Reçber'in de yorumlarıyla katıldığı TV'de yayınlanan Saati adlı programda spor gündemine dair değerlendirmelerde bulunurken ilginç anlar yaşandı.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor Galatasaray mücadelesinden sarı kırmızılı futbolcu Ömer Bayram'ın rakibine yaptığı hareket ile ilgili Fatih Altaylı verilen sarı kartın doğru olduğunu ifade etti.

Altaylı'nın yorumunun ardından moderatör Sarıoğlu'nun "Aynı hareketi Emre Belözoğlu yapsaydı yorumunuz ne olurdu?" şeklindeki soru yöneltince stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Sorunun kendisine hakaret olduğunu söyleyen Altaylı "Kim olsa aynı yorumu yaparım. Ben ahlaksız bir adam değilim. Bana yaptığın saygısızlıktır. Siz konuşun, ben gidiyorum." şeklinde tepki verdi ve stüdyoyu terk etti.

Rejinin reklam arası verme tavsiyesini geri çeviren Sarıoğlu programa devam etti.

Fatih Altaylı Hande Sarıoğlu ile tartıştı, stüdyoyu terk etti

Fatih Altaylı, Habertürk, TV, Spor


HABER YORUMLARI (3)
ZİYAA:Programı izledim. . . Fatih Altaylı, yine formundaydı.
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BOŞ YAPILMIŞ:Fatih Altaylı boş yapmış
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GARİP:Aferim Modorotöre Tebrik ederim. Taşı yerine koymuş
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Spor

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