Fatih Altaylı, ’Hayat Eve Sığar’ paylaşımı yapan ünlülere sitem etti

Habertürk 'te yayınlanan Teke Tek programını sunan gazeteci Fatih Altaylı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarından "Hayat Eve Sığar" paylaşımları yapan ünlülere tepki gösterdi.

"55 METREKAREDE 6 KİŞİ YAŞIYORSAN HAYAT EVE DAHA ZOR SIĞIYOR"

Altaylı, yaptığı açıklamada, "Bir takım ünlüler fotoğraflar yayınlıyorlar ve 'Hayat Eve Sığar' diyorlar. 2 konser veriyorum 500 bin TL indiriyorum. 3 milyon dolarlık evde oturuyorum, evim 500 metrekare, karım var çocuğum var 2 tane hizmetçim var hayat eve sığar! Öyle eve babam da sığar. Ama 55 metrekare evde 6 kişi yaşıyorsan hayat eve daha zor sığıyor" ifadelerini kullandı.