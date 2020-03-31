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Fatih Altaylı, "Hayat Eve Sığar" paylaşımı yapan ünlülere sitem etti

Gazeteci Fatih Altaylı, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarından "Hayat Eve Sığar" paylaşımları yapan ünlülere, "3 milyon dolarlık evde oturuyorum, evim 500 metrekare, karım var çocuğum var 2 tane hizmetçim var, hayat tabi eve sığar! Öyle eve babam da sığar" diyerek tepki gösterdi.

31.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 00:15

Habertürk 'te yayınlanan Teke Tek programını sunan gazeteci Fatih Altaylı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarından "Hayat Eve Sığar" paylaşımları yapan ünlülere tepki gösterdi.

"55 METREKAREDE 6 KİŞİ YAŞIYORSAN HAYAT EVE DAHA ZOR SIĞIYOR"

Altaylı, yaptığı açıklamada, "Bir takım ünlüler fotoğraflar yayınlıyorlar ve 'Hayat Eve Sığar' diyorlar. 2 konser veriyorum 500 bin TL indiriyorum. 3 milyon dolarlık evde oturuyorum, evim 500 metrekare, karım var çocuğum var 2 tane hizmetçim var hayat eve sığar! Öyle eve babam da sığar. Ama 55 metrekare evde 6 kişi yaşıyorsan hayat eve daha zor sığıyor" ifadelerini kullandı.

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Fatih Altaylı, ’Hayat Eve Sığar’ paylaşımı yapan ünlülere sitem etti
Etiketler: Fatih Altaylı, Habertürk, Magazin, Güncel

Haberin Videosu :

Gazeteci Fatih Altaylı, 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı yapan ünlülere sitem etti

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Haberler ›› Magazin ››Fatih Altaylı, 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı yapan ünlülere sitem etti - Magazin
Yorumlar (14)
EMNİYET:Sayın Devlet yetkilileri bu ünlü denilen şahısların bütün hesaplarına el koyun zaten haksız kazanç ile kazandıkları paraları gerçek hak sahibi olan maddi durumu iyi olmayanlara dağıtın. En azından varyemezler sevap işlemiş olur
Cevap Yaz 0 6
EVSİZ ADAM:Koronanın değişik yan etkileri görülmeye başlandı işte. . . . İnsanlarin gerçekleri kavramasını sağlıyor. . . Ayrıca komünist ülkelerin kıskanılmasını sağlıyor. . . Bir de yardımlaşma insanlık arttı. . . Sen nelere kadirmişsin be korona. . . Keşke daha önceden geleydin. . . Hiçte gitmeyeydin. . . Wallahi dünya daha bi güzel olurdu. . .
Cevap Yaz 0 3
SİVASLI:helal olsun sana altaylı. insanlık ölmüş gibi şu anda evinde internet olmayan çocuklar var parası olmayıp ekmek bile zor alan insanlar var . ama şu anda bile dolar altın ne kadar yükselirse çok kazanırım diyenler var unutmayalım birileri kazanırken birileri kybeder
Cevap Yaz 1 9
NE YAPALIM:Dışarı mı çıkalım. Kapitalizm drn sonra koronaya da mı yenilelim. Zatem o devasa evlere sığmadılar yurtdışı na gidip geldiler.
Cevap Yaz 1 7
HAMZA:milyon dolarım olsun 50m2 ev de yeter bana . . .
Cevap Yaz 2 0
ALTAN BERK:Fatih Altaylı olayı saptırma ne anlatmaya çalışıyorsun? 55 metre karede yaşanda 500 metre karede yaşayanda sokağa çıkmayacak
Cevap Yaz 39 6
GÖZLEM:Bazı hayatları 2 metre kare mezara sığdıranlar utansın.
Cevap Yaz 2 32
CAVİT:adam gibi adamsın dogrusun fatih altaylı.
Cevap Yaz 9 24
YAŞAR:vatan millet nutukları ile milleti bu hale getirenler utansın
Cevap Yaz 3 28
UYGUR:Ne yani herkes dışarda gezsin de korona herkese bulaşsın mı yani? Hayat tam anlamıyla felç mi olsun! Kolay değil ama buna mecburuz bay baylar bayanlar!
Cevap Yaz 24 6
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