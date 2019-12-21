Fatih Altaylı'nın babayiğitlerin yerli otomobil pozuna yaptığı yorum tartışılıyor

Türkiye'nin ilk yerli otomobili 27 Aralık 2019 cuma günü tanıtılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobili yapan 5 babayiğitle poz verdi gündeme oturdu.

Varank'ın paylaştığı fotoğraflarda yerli otomobillerin üzeri brandayla örtülüydü. İkinci fotoğrafta ise yerli otomobili yapan 5 babayiğit ve TOBB'un başkanı yer alıyor.

Otomobili görmeden eleştiri yağmuruna tuttu

Herkesin merak ettiği yerli otomobille ilgili bu paylaşım Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın da gündemindeydi. Brandanın altındaki yerli yapıma değil tanıtıma kafayı takan Altaylı, tartışılacak ifadeler kullandı:

"21. Yüzyılın otomobili geliyor diye bir heyecana kapılmadım"

"Çok tanıtım gördüm, çok lansman gördüm.

Hiçbirinde önden çekilmiş böyle bir fotoğraf görmedim.

Fotoğrafa bakınca 21. Yüzyılın otomobili geliyor diye bir heyecana kapılmadım, tam aksine "Bozulmuş bir otomobili kaldırıp götürmeye gelmiş" bir gruba rastladım.

Elbette otomobilin yapıcıları ya da yatırımcıları otomobilleri ile ilgili heyecan yaratıcı bir poz verebilir.

Ama o pozun da bir heyecanı bir kalitesi olur.

Beyaz boyalı gri kepenkli bir garaj benzeri yerde floresan ışığı altında, yaka bağır açık özensiz bir fotoğraf olmaz."