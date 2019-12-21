Haberler » Ekonomi » Fatih Altaylı'nın babayiğitlerin yerli otomobil pozuna yaptığı yorum tartışılıyor - Ekonomi

Fatih Altaylı'nın babayiğitlerin yerli otomobil pozuna yaptığı yorum tartışılıyor

Fatih Altaylı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve babayiğitlerin brandayla örtülü yerli otomobilin önündeki tanıtım fotoğrafı için "Çok tanıtım gördüm, çok lansman gördüm. Hiçbirinde önden çekilmiş böyle bir fotoğraf görmedim." dedi.

21.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:54 Fatih Altaylı'nın babayiğitlerin yerli otomobil pozuna yaptığı yorum tartışılıyor

'nin ilk yerli otomobili 27 Aralık 2019 cuma günü tanıtılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobili yapan 5 babayiğitle poz verdi gündeme oturdu.

Varank'ın paylaştığı fotoğraflarda yerli otomobillerin üzeri brandayla örtülüydü. İkinci fotoğrafta ise yerli otomobili yapan 5 babayiğit ve TOBB'un başkanı yer alıyor.

Otomobili görmeden eleştiri yağmuruna tuttu

Herkesin merak ettiği yerli otomobille ilgili bu paylaşım Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın da gündemindeydi. Brandanın altındaki yerli yapıma değil tanıtıma kafayı takan Altaylı, tartışılacak ifadeler kullandı:

"21. Yüzyılın otomobili geliyor diye bir heyecana kapılmadım"

"Çok tanıtım gördüm, çok lansman gördüm.

Hiçbirinde önden çekilmiş böyle bir fotoğraf görmedim.

Fotoğrafa bakınca 21. Yüzyılın otomobili geliyor diye bir heyecana kapılmadım, tam aksine "Bozulmuş bir otomobili kaldırıp götürmeye gelmiş" bir gruba rastladım.

Elbette otomobilin yapıcıları ya da yatırımcıları otomobilleri ile ilgili heyecan yaratıcı bir poz verebilir.

Ama o pozun da bir heyecanı bir kalitesi olur.

Beyaz boyalı gri kepenkli bir garaj benzeri yerde floresan ışığı altında, yaka bağır açık özensiz bir fotoğraf olmaz."


Mustafa Varank, Fatih Altaylı, Türkiye, Ekonomi, Güncel

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:06   Bakan Pekcan: "Hizmet ihracatı 10 ayda 28 milyar dolar fazla verdi" - Ekonomi
16:01   TEMSA'dan açıklama: "En kısa sürede fabrikamızı yeniden çalışır hale getirmek istiyoruz" - Ekonomi
15:46   Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması: İhale önümüzdeki haftalarda - Ekonomi
15:23   Son dakika: Erdoğan'dan yeni Kanal İstanbul çıkışı: CHP ne yaparsa yapsın biz bu projeyi yapacağız - Ekonomi
15:22   Üretimi durduran Temsa'dan bir kötü haber daha! 23 Aralık'ta üretim başlamayacak - Ekonomi
15:22   '3. Türkiye-Irak (IKBY) Yatırım ve Ticaret Zirvesi' - Ekonomi
14:06   Son dakika: Güvenlik soruşturması torba yasa teklifinden çıkarılıyor - Ekonomi
12:54   Kanal İstanbul Projesi için kapsamlı çalışma: 304 noktada sondaj yapıldı - Ekonomi
12:09   İstanbul'da bir taksici aracında bulduğu 250 bin lira değerindeki dövizi sahibine teslim etti - Ekonomi
21.12.2019 16:14:19