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Fatih Anadolu Lisesi'ne ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Fatih Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

20.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:38Fatih Anadolu Lisesi'ne ziyaret
Valisi Ömer Toraman, Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Toraman'a; İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, şube müdürü Mehmet Zorlu ile okul müdürü Hüseyin Köse eşlik etti.

Eğitim alanlarında incelemelerde bulunup derslere katılan Vali Toraman, öğrencilerle eğitimleri ve gelecek planları hakkında sohbet etti.

Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle bir araya gelen Vali Toraman, istek ve arzularını dinleyip istişarelerde bulundu. - KÜTAHYA

Anadolu Lisesi, Kütahya, Fatih, Güncel

Kaynak: İHA

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