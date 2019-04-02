Fatih Armağan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA AKSEKİ belediye başkan adayı olan Fatih Armağan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA AKSEKİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Fatih Armağan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA AKSEKİ adayı Fatih Armağan kimdir? BTP ANTALYA AKSEKİ adayı Fatih Armağan yüzde kaç oy aldı?

Fatih Armağan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA AKSEKİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatih Armağan AKSEKİ ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. AKSEKİ ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Fatih Armağan adlı BTP adayı toplamda 19 adet oy sayısına ulaştı.

ANTALYA AKSEKİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.