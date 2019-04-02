Fatih Aydoğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAMSUN BAFRA belediye başkan adayı olan Fatih Aydoğan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAMSUN BAFRA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Fatih Aydoğan isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAMSUN BAFRA adayı Fatih Aydoğan kimdir? DP SAMSUN BAFRA adayı Fatih Aydoğan yüzde kaç oy aldı?

Fatih Aydoğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAMSUN BAFRA belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatih Aydoğan BAFRA ilçesinde % 0,66 oranında oy almıştır. BAFRA ilçesinde % 0,66 oranında oy olan Fatih Aydoğan adlı DP adayı toplamda 597 adet oy sayısına ulaştı.

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