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Fatih Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Fatih Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıİSTANBUL - Fatih Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla '29 Ekim Konseri' düzenledi.

30.10.2019 09:30
Fatih Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı
İSTANBUL - Fatih Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla '29 Ekim Konseri' düzenledi. Düzenlenen konser ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fatih'te coşkuyla kutlandı. Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde Sulukule Sanat Akademisi orkestralarından 'Sulukule Akustik' ile Yücel Arzen sahne aldı. Program kapsamında ilk önce Sulukule Akustik ekibi izleyicilerin karşısına çıkarak performansını sergiledi. Geçmişten günümüze uzanan unutulmaz şarkıları seslendiren Sulukule Akustik ekibi seyircilerden büyük alkışlar topladı. Ardından sahneye çıkan Yücel Arzen de büyük ilgi gördü. Arzen piyanonun başına geçerek Sulukule Akustik ekibi ile birlikte performans sergiledi. Performans ve konser izleyicilerden tam not alırken konserde coşku dolu anlar yaşandı.
Fatih Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

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Kaynak: İHA


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