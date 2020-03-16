Menü
Haberler ›› Güncel ››Fatih Belediyesi dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Güncel

Fatih Belediyesi dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri tarafından ilçemiz sınırları içerisinde yürütülen dezenfeksiyon uygulamaları devam ediyor.

16.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:51
Fatih Belediyesi dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Kurulan 5 ekip 16 kişilik ilaçlama personeliyle; ilçemizde bulunan Kamu Kurumları, Valilik Binası, Fatih İlçe Kaymakamlık Binası, Bakanlık İl Müdürlükleri, İl Göç İdaresi, İl ve İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullar (ana okulu, ilk, orta ve lise toplam 95 adet) cami ve mescitler (346), patrikhaneler, kiliseler, Musevi dua yerleri, muhtarlık binaları, aile sağlığı merkezleri, müzeler, kütüphaneler ile vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alt geçitler, oyun parkları ve parklar uygulama programına alınarak, dezenfekte edilmektedir.

Kullanmış olduğumuz dezenfektan, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olup, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahiptir. Uygulayıcılara ya da uygulama ortamını kullanacak insanlara ve hayvanlara hiçbir zararı bulunmamaktadır.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Fatih, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı Güncel
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı