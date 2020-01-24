Fatih Belediyesi'nde muhteşem bir kültür sanat program serisi başlıyor

Fatih Belediyesi, en önemli kültür unsurlarımızdan biri olan Klasik Türk Müziği'nin geleneksel üslupta icra edilmesi, bu birikimin muhafaza edilerek, nesilden nesle aktartılması amacıyla 2020 yılında "Makam Seyri" isimli program serisini başlatıyor.

FATİH'İN HER KÖŞESİNDE TÜRK MÜZİĞİ MAKAMLARI YANKILANACAK

Her ay, Klasik Türk Müziği'nin bir makamı seçilerek o makam ilçemizin her yerine çeşitli etkinliklerle yayılacak ve çocuklardan başlayarak herkesin kulağında tınlaması sağlanacak. 'Makam Seyri' program serisi 25 Ocak 2020 Cumartesi saat 19.00'da Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım ve konser programı ile başlıyor. Fatih Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda taş plak üzerine araştırmacı yazar Cemal Ünlü'nün 'Taş Plak' dinletisi ile başlayacak olan program, Kültür Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda Yazar Mustafa Uğur Derman ve Hüseyin Kıyak'ın makamlarla ilgili sunumuyla devam edecek. Ardından sanatçı Bekir Ünlüataer ile hanendeler Selin Yücesoy, Taha Aras, İrem Şamlı ve Sait Berker Seymenoğlu Klasik Türk Müziği'nin çeşitli makamlarıyla sanatseverlere bir konser verecekler.