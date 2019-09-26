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Fatih Belediyesi'nden 15 bin vatandaşa sıcak çorba ve su ikramı

Fatih Belediyesi'nden 15 bin vatandaşa sıcak çorba ve su ikramıİSTANBUL - İstanbul'da etkili olan deprem sebebiyle Fatih Belediyesi ilçedeki parklarda kalan 15 bin vatandaşa çorba ve su ikramında bulundu.

26.09.2019 22:47
Fatih Belediyesi'nden 15 bin vatandaşa sıcak çorba ve su ikramı
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan deprem sebebiyle Fatih Belediyesi ilçedeki parklarda kalan 15 bin vatandaşa çorba ve su ikramında bulundu.
İstanbul'da etkili olan deprem sebebiyle Fatih'te geceyi parklarda geçirecek 15 bin vatandaşa Fatih Belediyesi tarafından Fatih Kariye Parkı'nda çorba ve su ikramı yapıldı. Belediye ekipleri, gece boyunca Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı, Çarşamba Çukurbostan Şehir Parkı, Fatih Camii avlusu, Kariye Parkı, Celalettin Öktem Parkı, Silivri Kapı Parkı, Koyun baba Parkı, Molla Gürani Parkı, Kadırga Parkı gibi bir çok noktada çorba ve su ikramına devam edeceği öğrenildi.
"Geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz"
Geceyi burada geçireceğini söyleyen Sema Bulut, "Çok korktuk evimiz çok sallandı o yüzden buradayız. Uğultu ile gelen bir sesti çok kötüydü, geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz. Fatih Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.
"Korkumuzdan Eve giremiyoruz, çorba iyi gelecek"
Çorbanın destek olduğunu söyleyen Musa Gürsel, "Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, onu çok seviyoruz. Korkumuzdan Eve giremiyoruz, çorba iyi gelecek. Çorba bize destek oldu. Geceyi burada geçireceğiz" şeklinde konuştu
Fatih Belediyesi'nden 15 bin vatandaşa sıcak çorba ve su ikramı

Fatih Belediyesi, İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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