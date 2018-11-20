Fatih Belediyesi'nden İlkokul Öğrencilerine Diş Seti Hediye

Fatih'te bulunan ilkokul 1'nci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine ve bilgi evlerindeki öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Haftası çerçevesinde toplam 25 bin adet diş fırçası ve macunu dağıtıldı. Ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için gerçekleştirilen ilk program İskenderpaşa İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı. Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in katıldığı etkinlikte, Başkan Suver öğrencilere diş sağlığı ile ilgili bilgi verdi.

"Çocuklar bilinçlendirilmeli…"

Başkan Hasan Suver, öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemini anlattı. İlkokul öğrencilerine diş setlerini dağıtan Başkan Hasan Suver, ağız ve diş sağlığı bilincin oluşması için gayret ettiklerini söyledi.Her yıl bu bilincin artarak devam ettiğini ifade eden Başkan Hasan Suver, "Fatih Belediyesi olarak her yıl Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle öğrencilere diş macunu ve fırçası dağıtıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine verdiğimiz bu ağız bakım setleriyle hedefimiz ağız, diş bakımı ve diş fırçalama alışkanlığının oluşturulması. Maalesef ülkemizde hala diş fırçalamayla ilgili çok yaygın bir bilinç yok. Mümkün olduğunca dişlerin nasıl fırçalanacağı, ağız ve diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu, genel vücut sağlığı açısından da son derece kritik öneme sahip olduğunu çocuklarla paylaşıyoruz. Neticede bunlar bizim çocuklarımız ve bu alışkanlıkları mutlaka edinmeleri gerekiyor." şeklinde konuştu.