Fatih Belediyesi'nden okula yeni başlayan öğrencilere çanta hediye

Fatih Belediyesi, 'Okul Çantası Bizden' kampanyası ile bu yıl da Fatih İlçesi'ndeki okullarda 1. sınıfa başlayan öğrencilerin çanta ihtiyaçlarını karşılayarak, ailelerin ekonomik yükünü bir nebze de olsa hafifletiyor.

Topkapılı Mehmet Bey İlkokulu'nda düzenlenen çanta dağıtım töreninde çocuklar, çantalarını Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Durhat'ın elinden aldılar. Velileriyle birlikte sınıflarına gelen öğrenciler eğitim hayatlarının ilk gününde Fatih Belediyesi tarafından yapılan sürprizle keyifli anlar yaşadı. Törende konuşan Başkan Durhat, 'Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın M. Ergün Turan'ın size sevgi ve selamları ile başarı dileklerini iletiyorum. Fatih Belediyesi olarak ilkokula başlayan öğrencilerimize bu yıl da çanta hediye ediyoruz. Bunun dışında çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı fiziki ortamlarda eğitim ve öğrenim almalarını başta Sayın Başkanımız M. Ergün Turan ve bizler son derece önemsiyoruz. Bu nedenle eğitime desteğimiz önümüzdeki süreçte artarak devam edecektir' dedi.

Fatih Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla 31 ilkokulda, okula yeni başlayan 4200 öğrenciye okul çantası hediye etti.