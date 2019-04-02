Fatih Beyaztaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Fatih Beyaztaş oldu. TKP adayı Fatih Beyaztaş, Eskişehir büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Eskişehir büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Fatih Beyaztaş ile ilgili seçim sonuçları ve Eskişehir büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Fatih Beyaztaş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Eskişehir büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Eskişehir aday yarışı ve Eskişehir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Eskişehir Seçim Bilgileri

Eskişehir büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.227 olduğu belirlendi.

Eskişehir büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.227 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Eskişehir büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Eskişehir büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 651.738 olduğu belirlendi.

Eskişehir büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 560.763 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Beyaztaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatih Beyaztaş, Eskişehir yarışında % 0,11 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Fatih Beyaztaş toplamda 602 adet oy sayısına ulaştı.

Fatih Beyaztaş Kimdir?

1996 yılında Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenim hayatını farklı şehirlerde tamamladıktan sonra Küçükçekmece Anadolu Lisesinde lise öğrenimini tamamladı. Halen Anadolu Universitesi İngilizce İşletme Bölümü öğrencisidir.

TKP Eskişehir büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.