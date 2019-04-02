Fatih Bucak'ın, Eski Rallici Eşi Burcu Çetinkaya'dan Manidar Paylaşım!

Şanlıurfa'da AK Parti'li meclis üyesi Nusret Kaya'nın darp edilmesi olayına karıştığı nedeniyle gözaltına alınan CHP Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Bucak'ın serbest kalmasının ardından eski rallici eşi Burcu Çetinkaya sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı.
NE OLMUŞTU?
Şanlıurfa'da, AK Parti'nin Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Kaya'nın darp edilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan CHP Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Adliye önünde toplanan Bucak'ın yakınları, serbest bırakılmasının ardından Bucak'ı omuzlarına alarak sevinç gösterisinde bulundu.
AJDA PEKKAN ŞARKISI PAYLAŞTI
Eşinin serbest bırakıldığı haberini alan eski rallici Burcu Çetinkaya, sosyal medya hesabından Ajda Pekkan'ın 'Yeniden Başlasın' isimli şarkısını paylaştı.
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