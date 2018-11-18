Fatih Bucak Meydan Okuyarak MHP'den Aday Oldu

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için partilerin adayları kesinleşmeye başladı.

MHP'nin, Şanlıurfa'nın Siverek Belediye Başkan Adayı ise, Fatih Mehmet Bucak oldu. Adaylığının kesinleşmesi üzerine Güneydoğu TV'nin telefon konuğu olan Bucak, oldukça sert açıklamalarda bulundu.

"BENDEN AĞDALI TÜRKÇE'Yİ BEKLEME"

"Öncelikle ben yerel bir şive kullanmak istiyorum" diyerek söze başlayan Bucak, "Batılı, Ankara, İstanbul şivesini kullanmak istemiyorum yani bir Siverekli gibi konuşmak istiyem işin açıkçası" diyerek "Elma yemeyi de biliyoruz, alma demeyi de... Şimdi ben baktım yakın çevremde adaylar kibar konuşma meraklısıdır. Bende onlara dedim ki 'oğlim o iş öyle olmaz, böyle olur'. Şimdi de bu saatten itibaren kendi öz, vatan, yöresel, çatlamış toprakların şivesiyle konuşacam. Daha benden artık o güzel ağdalı Türkçe'yi bekleme bu bir" diyerek yerel şive kullanacağını ifade etti.

Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak.

"SERVETİMİ SATARAK GELİYORUM"

Seçim çalışmalarını devletten aldıkları parayla yürütüklerini iddia ederek AK Partilileri hedef alan Bucak, "İkincisi şimdi biz bu seçime girdik ya canım kardeşim bir adam cimriyse uzak dur ama hem cimri hem yalancıysa onu toprağa karıştır. Allah yalancılarla, sözünde durmayanlarla, cimrilerden uzak tutsun. Lafım meclisten dışarı, kendilerine susayınca bir bardak su alıp içemeyenler bu memleket adam olmazlar. El kesesinden bonkörlük yapan da bir şey sahibi olmaz. Daha benim tanıdığım o belediye başkanları senin bölgedeki, vekillerin hepsi hala devletin parasıyla uçağıyla gidip geliyor. Ben Mehmet Ağa'nın parasını harcıyorum ben şimdi 180 trilyon paramı getirip orada toprağa gömeceğim. Bütün Siverek bilsin, servetimi satarak geliyorum." ifadelerini kullandı.

Bucak, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ben oraya seçime gelmiyorum ölmeye geliyorum, iki bir daha bucağın içinde bir tane başka lehvalı araba görürsem kendileri bilir şimdiden elleriyle mezar kazmaya başlasınlar gelir gelmez de ilk Kanarya dağa gidiyorum bakalım el mi yaman bey mi yaman hodri meydan. bir yalancı olacaksın, mıymıntı sünepe olacaksın iki artistlik yapacaksın biz bunu yemeyiz.Biz çatlamış topraklara çatlamış ayaklarıyla basan bir insanız, biz seçime de gelmiyoruz bunu bil ben ölmeye geliyorum babayiğit olan çıksın karşıma."

AK PARTİ'DEN ADAY OLMUŞTU

Siverek'in önde gelen aşiretlerinden birine mensup olan Bucak, 24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti'den aday adayı olmuştu.