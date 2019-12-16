Fatih Bulut 15 Kişiye Saldırdım şarkı sözleri! 5 Kişiye Saldırdım şarkı sözleri kime ait?

Müzik listelerinin üst sıralarından düşmeyen ve Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı ile herkesin beğenisini toplayan Fatih Bulut, 15 Kişiye Saldırdım şarkısı ile yeniden sevenleri ile buluştu. 15 Kişiye Saldırdım şarkı sözleri ve 15 Kişiye Saldırdım klibi merak konusu olurken, 15 Kişiye Saldırdım trend listelerinin üst sıralarında yer almaya başaltı. İşte 15 Kişiye Saldırdım sözleri…

15 KİŞİYE SALDIRDIM SÖZLERİ

Karekterinden belli senin ağzın ne söylüyor

Özün ayrı sözün ayrı yüreğin ayrı oynuyor

Olmuyor olmuyor delikanlı adamsın sana hiç yakışmıyor

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Yüz üstü düşersin yere dağılırsın paramparça

Yeryüzünde gezemezken kuş olursun havalarda

Seni gören selam vermez halinden utansana

Senin aklın sana yetmez sen haklısın sana kalsa

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On beş kişiye saldırdım vurdum vurdum saymadım

Yumruk yedim durmadım yere düştüm caymadım

Tek başıma savaştım hepsini yerden topladım

-

Karekterinden belli senin ağzın ne söylüyor

Gözün ayrı dilin ayrı yüreğin ayrı oynuyor

Olmuyor olmuyor delikanlı adamsın sana hiç yakışmıyor

-

Yüz üstü düşersin yere dağılırsın paramparça

Yeryüzünde gezemezken kuş olursun havalarda

Seni gören selam vermez halinden utansana

Senin için be gardaşım bu kavgamda bu sevdam da

-

On beş kişiye saldırdım vurdum vurdum saymadım

Yumruk yedim durmadım yere düştüm caymadım

Tek başıma savaştım hepsini yerden topladım

Fatih Bulut 15 Kişiye Saldırdım klip

15 KİŞİYE SALDIRDIM SÖZLERİ KİME AİT?

15 Kişiye Saldırdım söz ve müziği Derviş'e aittir.