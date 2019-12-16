Fatih Bulut 15 Kişiye Saldırdım şarkı sözleri! 5 Kişiye Saldırdım şarkı sözleri kime ait?

Müzik listelerinin üst sıralarından düşmeyen ve Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı ile herkesin beğenisini toplayan Fatih Bulut, 15 Kişiye Saldırdım şarkısı ile yeniden sevenleri ile buluştu. 15 Kişiye Saldırdım şarkı sözleri ve 15 Kişiye Saldırdım klibi merak konusu olurken, 15 Kişiye Saldırdım trend listelerinin üst sıralarında yer almaya başaltı. İşte 15 Kişiye Saldırdım sözleri…
15 KİŞİYE SALDIRDIM SÖZLERİ
Karekterinden belli senin ağzın ne söylüyor
Özün ayrı sözün ayrı yüreğin ayrı oynuyor
Olmuyor olmuyor delikanlı adamsın sana hiç yakışmıyor
-
Yüz üstü düşersin yere dağılırsın paramparça
Yeryüzünde gezemezken kuş olursun havalarda
Seni gören selam vermez halinden utansana
Senin aklın sana yetmez sen haklısın sana kalsa
-
On beş kişiye saldırdım vurdum vurdum saymadım
Yumruk yedim durmadım yere düştüm caymadım
Tek başıma savaştım hepsini yerden topladım
-
Karekterinden belli senin ağzın ne söylüyor
Gözün ayrı dilin ayrı yüreğin ayrı oynuyor
Olmuyor olmuyor delikanlı adamsın sana hiç yakışmıyor
-
Yüz üstü düşersin yere dağılırsın paramparça
Yeryüzünde gezemezken kuş olursun havalarda
Seni gören selam vermez halinden utansana
Senin için be gardaşım bu kavgamda bu sevdam da
-
On beş kişiye saldırdım vurdum vurdum saymadım
Yumruk yedim durmadım yere düştüm caymadım
Tek başıma savaştım hepsini yerden topladım
15 KİŞİYE SALDIRDIM SÖZLERİ KİME AİT?
15 Kişiye Saldırdım söz ve müziği Derviş'e aittir.