Haberler » Güncel » Fatih Camii kilise görünümünden kurtuldu - Haber

Fatih Camii kilise görünümünden kurtuldu

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar sonrası Fatih Camii'ndeki sıralı halde dizilen ve kiliseyi andıran oturaklar kaldırıldı.

20.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:59 Fatih Camii kilise görünümünden kurtuldu
Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar sonrası Fatih Camii'ndeki sıralı halde dizilen ve kiliseyi andıran oturaklar kaldırıldı.

Tarihi Fatih Camii'ne kiliseyi andıran sabit oturakların konulması büyük tepki çekmişti. Diyanet İşleri Başkanlığının sabit oturakların kaldırılacağını açıklamasının ardından kiliseye benzetilen Fatih Camii'ndeki sabit oturaklar kaldırıldı. Caminin en arka kısmında sadece iki tane oturak bırakıldı. Kilise ortamına benzeyen oturakların kalkmasıyla yaşlı cemaatin taşınabilir taburelerde ibadet ettiği görüldü. - İSTANBUL

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Camii, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:46   572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi - Haber
15:46   Beypazarı'nda hayırsever tarafından yaptırılan mescit açıldı - Haber
15:46   CHP Taşova İlçe Başkanı Ömer Özalp, güven tazeledi - Haber
15:45   Avrupa otomotiv pazari 2019 yılı Kasım ayı sonunda yüzde 0,1 arttı. - Haber
15:40   Özel eller güzel eserlerle üniversite mezunu oldu - Haber
14:56   Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Haber
14:38   Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Haber
13:58   "Cezaevinde isyan" ihbarı, tatbikat çıktı - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
20.12.2019 15:47:17