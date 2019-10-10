Haberler » Güncel » Fatih Camisi'nde Fetih suresi okundu

Fatih Camisi'nde Fetih suresi okundu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fatih Camisi'nde Fetih suresi okundu.

10.10.2019 07:47
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fatih Camisi'nde Fetih suresi okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine İstanbul'daki camilerde de sure okundu.
Fatih Camisi'nde sabah ezanından sonra Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için dua eden cami imamına cemaat de eşlik etti.
Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.
Fatih Camisi'nde Fetih suresi okundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
08:45 Barış pınarı harekatı için fetih suresi ve dualar okundu - 1
08:44 Vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde buluştu - ERZİNCAN/
08:44 Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale...
08:44 Beyoğlu'nda metruk bina çöktü(2)
08:37 İZDES AFAD heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti
08:40 Dha yurt bülteni - 2
08:39 'Barış pınarı harekatı' için tüm camilerde fetih suresi okundu
10.10.2019 08:45:43