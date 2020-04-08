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"Fatih" Çanakkale Boğazı'ndan geçti (2)

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak Akdeniz'den gelip Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

08.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:24
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih ", Karadeniz 'deki sondaj faaliyetlerine katılmak Akdeniz'den gelip Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi saat 11.30'da Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
"Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi, saat 12.45'te Çanakkale önlerine ulaştı.
Akdeniz'den gelen ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere seyreden gemiye Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Fatih, İstanbul'un Haydarpaşa Limanı'ndaki direk kısaltma işleminin ardından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nün altından geçiş yapıp Karadeniz'e açılacak.
Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen "Fatih", 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği yeteneğine sahip.
Fatih sondaj gemisi, Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkarak 29 Aralık 2017'de Çanakkale Boğazı'ndan geçmiş, 31 Aralık 2017'de Kocaeli Dilovası'ndaki limana ulaşmıştı.
Yerli sondaj gemisi son olarak Akdeniz'e açılmak üzere 1 Haziran 2018'de Çanakkale Boğazı'nı geçip Ege'ye doğru yol almıştı. ’Fatih’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Karadeniz, Fatih, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçti (2) - Haberler

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