MHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Fatih Çetinkaya kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı açıklandı. Daha önce Bozhüyük Beldesi Belediye Başkanı olan Fatih Çetinkaya 31 Mart seçimlerinde Afyon ili için aday gösterildi. İşte Fatih Çetinkaya hakkında merak edilenler…

FATİH ÇETİNKAYA KİMDİR?

Fatih Çetinkaya 1979 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da, üniversite öğrenimini Eskişehir'de aldı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Çetinkaya'nın babası işçi, annesi ev hanımıdır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

DAHA ÖNCE DE BAŞKANLIK YAPTI

Fatih Çetinkaya, 29 yaşında 2009 yerel seçimlerinde MHP'den Bozhüyük Belediye Başkanı olarak seçilerek Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasında yer aldı.

ÇEŞİTLİ KONULARDA MAKALELERİ VAR

Çetinkaya'nın, kırsal ve yerel kalkınma projeleri, sosyo-ekonomik planlar, yerel yönetimlerin sorunları ve çözümleri konularında çeşitli dergi, gazete ve haber sitelerinde makaleleri bulunmaktadır.