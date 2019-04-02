Fatih Çetinkaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya oldu. MHP adayı Fatih Çetinkaya, Afyonkarahisar belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Afyonkarahisar belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya ile ilgili seçim sonuçları ve Afyonkarahisar belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Afyonkarahisar belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Afyonkarahisar aday yarışı ve Afyonkarahisar seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Afyonkarahisar Seçim Bilgileri

Afyonkarahisar belediyesi için toplam sandık sayısının 457 olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar belediyesi için açılan sandık sayısının ise 457 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Afyonkarahisar belediyesi için katılım oranının ise % 88,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Afyonkarahisar toplam seçmen sayısının ise 148.907 olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 131.095 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Fatih Çetinkaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatih Çetinkaya, Afyonkarahisar yarışında % 16,27 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Fatih Çetinkaya toplamda 20.725 adet oy sayısına ulaştı.

Fatih Çetinkaya Kimdir?

Fatih Çetinkaya 1979 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. 1993 yılında Afyon Merkez Ortaokulu'ndan,1996 yılında Afyon Lisesi'nden mezun oldu.

2004 yılında üniversiteyi Eskişehir Anadolu Universitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayarak iş hayatına atıldı. 2010 yılında da Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı 'Kent Yönetimi' Bölümü'nde Yüksek Lisans (Master) eğitimi yaptı.

Ankara Universitesi Afyonkarahisar'da Yonca Yem adlı şirkette çeşitli kademelerde 2009 yılına kadar görev yaptı. 2009 Mahalli İdareler seçimlerinde, İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük beldesine belediye başkanı seçildi.

Çetinkaya, evli ve iki çocuk babasıdır.

MHP Afyonkarahisar belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.