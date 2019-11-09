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Fatih Çintimar: 81 ilden katılımcılarla Atatürk'e yakışır bir 10 Kasım Koşusu olacak

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, yarın Ankara'da yapılacak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'na 850 atletin katılacağını söyledi.

09.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:06Fatih Çintimar: 81 ilden katılımcılarla Atatürk'e yakışır bir 10 Kasım Koşusu olacak

Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, yarın Ankara'da yapılacak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'na 850 atletin katılacağını söyledi.

Bu yıl 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma gününde yapılacak olan 10 Kasım Koşusu, 47 ilden 850 atletin katılımıyla Ankara'da koşulacak.

Demirören Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Fatih Çintimar, "Aldığımız bilgiye göre bu yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu en fazla katılımlı yarışma olacak. İnanıyorum ki çok heyecanlı, çok güzel ve çok zevkli yarışmalar olacak" dedi.

Türkiye'nin her ilinde seçmeler yapıldığını belirten Çintimar, "10 Kasım Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin her ilinde yaklaşık 10 binin üzerinde çocuğumuz seçme yarışmalarına katıldı. Bu seçmeler her ilde ve her ilçede yapıldı. Seçilen atletler Ankara'daki Eryaman Olimpiyat Tesisleri'nde yarışacak" ifadelerini kullandı.

10 KASIM KOŞUSU'NA REKOR KATILIM

Koşunun, Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) yapılmasının sebebinin inşaat çalışmaları olduğunu vurgulayan Başkan Çintimar, "Bundan önce Ulus'ta Atatürk Kültür Merkezi'nin yanında yapılıyordu fakat şimdi oradaki hem inşaat, hem metro çalışmaları dolayısıyla yarış yapmanın doğru olmayacağı düşündük.  Bu nedenle Ankara İl Müdürlüğü ile birlikte bu yarışmaların Eryaman'da yapılmasını arzu ettik. Eryaman TOHM'da bu yarışmayı gerçekleştireceğiz. Şu an aldığımız bilgiye göre de bu yıla kadar yapılmış olan 10 Kasım Atatürk Koşusu'nun en fazla katılımı olan yarışması olacak. İnanıyorum ki çok heyecanlı, çok güzel ve çok zevkli yarışmalar olacak. Atatürk'ün şanına yakışır bir yarış olmasını diliyorum. Tüm sporculara da başarılar dileyip, centilmenlik içerisinde bir yarış geçeceğine inanıyorum. Herkesin yarışmadan sonra evlerine sağ salim dönmesini Allah'tan diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın açıklamaları


- Diyarbakır

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Çintimar, 10 Kasım, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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