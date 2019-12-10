Fatih Çintimar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fatih Çintimar, AA muhabirlerinin oylamaya sunulan fotoğraflarını tek tek inceledi.
TAF Başkanı Çintimar, haber
kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" ve yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğraflarını beğenerek oy verdi.
Çintimar, spor
kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.
Başkan Çintimar, oylamada yer alan fotoğrafları çok beğendiğini belirtti.