Fatih Çintimar, Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nı Gezdi

Türkiye Atletizm
Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih
Çintimar, Sakarya
Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nda incelemelerde bulundu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, federasyonun 2019 yılında faaliyet takvimine girebilecek ulusal ve uluslararası yarışmalar için parkur incelemesinde bulunan Fatih Çintimar, 2020 yılında Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Ayçiçeği Vadisi ile Bisiklet Adası'nı gezdi.
Çintimar'a, Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yusuf Ertuğrul Erdem
de eşlik etti.
TAF Başkanı Çintimar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
'nu ziyaret etti. Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası ile ilgili, "Sadece bisiklet için değil, atletizm için de uygun bir tesis." ifadesini kullanan Çintimar'ın, tesisi ülkeye kazandırdığı için Toçoğlu'na teşekkür ettiği kaydedildi.
Toçoğlu: "Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası örnek bir proje"
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu
'nun, sporun ve sporcunun yanında olan çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası örnek bir proje." açıklamasında bulunduğu aktardıldı.
Şehre inşa edilen spor tesisleriyle, yeni sporcuların yetişmesine olanak sunduklarını anlatan Toçoğlu'nun, şu görüşlerini paylaştığı ifade edildi:
"Belediyemiz bünyesinde farklı branşlarda spor faaliyetleri sunuyoruz. 2020 yılında Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Ayrıca basketbol
takımımız, hem Süper Lig'de hem de Avrupa
'da mücadele ediyor. İnşallah Sakarya'mız sporun her alanında ülkemizi gururlandıracak, yeni sporcular yetiştirmeye devam edecek ve ülke sporuna kazandıracaktır."
Sakarya,Fatih
18 Kasım 2018 Pazar 14:05