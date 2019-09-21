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Fatih Dökümhanesi'nde restorasyon çalışmaları

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

21.09.2019 10:42Fatih Dökümhanesi'nde restorasyon çalışmaları
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.
CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore ettirilen dökümhane alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Çizimlerini Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı ve İstanbul'un fethinde Bizans surlarına gedik açmada kullanılan şahi toplarının döküldüğü Demirköy Fatih Dökümhanesi'nin önemli olduğunu belirten Kayan, dökümhanenin turizme kazandırılacağını ifade etti.
Kayan, bu tür çalışmaların kentin turizmini canlandırdığını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli, İstanbul, Demirköy, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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