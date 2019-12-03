Fatih Erbakan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler: Bir insanın yolu Siyonizm kuruluşlarından geçmişse yarar beklenmez

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'a perde arkasında destek veren Abdullah Gül ile ilgili çok sert sözler söyledi.

Biz10 TV'ye katılan Fatih Erbakan, Milli Görüş'ün son temsilcileri kim tartışmasında, eski Refah Partili Abdullah Gül'den Türkiye'nin yararına bir şey beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Erbakan, "Ülke olarak sıkıntılı bir durumdayız. Ama bu sıkıntılı süreçte sizlerinde tuzu, biberi var. Şimdi gelip sıfır kilometre kurtarıcı olarak yola çıkıyorlar. Bir defa açıkça söyleyeyim, bir insanın yolu Bilderberg ve Catham House'dan geçerse o insandan bu ülkeye, bu millete hayır gelmez.

CATHAM HAUSE ÇIKIŞI

Efendim beni Catham House davet etti. Peki Erbakan Hocayı niye davet etmiyorlardı? Fatih Erbakan'ı niye davet etmiyorlardı? 'Davet ettiler' diyerek kurtulamazsın ki, bu kuruluşlar Siyonizm kuruluşları. Ne işin var oralarda? Bunlardan ülkeye bir hayır gelmiş mi?" dedi.