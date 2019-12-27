Fatih Erbakan'dan asgari ücret tepkisi: Kabul etmemiz mümkün değil

7 milyon insanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret haftalar süren görüşmeler sonrası dün akşam Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tarafından açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

Açıklanan rakam Türkiye'nin gündemine oturdu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan asgari ücret fiyatına sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

"MİLYONLARCA İNSAN AÇLIK SINIRINDAKİ ÜCRETE TALİM EDECEK"

Erbakan; "AK Parti - MHP koalisyon Hükümeti her zaman olduğu gibi emekçilerin ihtiyaç ve beklentilerini değil, sermayenin taleplerini esas aldı ve maalesef milyonlarca insanımızı bu sene de açlık sınırındaki asgari ücrete mahkum etti" dedi.

"BU BEDELİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Erbakan bu bedelin kabul edilemez bulduklarının altını çizerek, "Adeta hayatta kalma mücadelesi içinde olan milyonlarca insanımızın emeğine, alın terine biçilen bu bedeli kabul etmemiz mümkün değildir. 1996'da Refah iktidarının yaptığı zamlarla ayakta durabilen tüm emekçiler ve emekliler, bu sefer de Yeniden Refah'ı iktidara getirerek geleceklerini ve emeklerini güvence altına alacaklar" şeklinde konuştu.