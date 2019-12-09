Fatih Erbakan'dan çarpıcı 'asgari ücret' açıklaması: Alınan vergiler sıfırlanacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde asgari ücretten alınan vergileri sıfırlayarak hem işçinin hem de işverenin yüzünü güldüreceklerini belirtti. Erbakan, EYT'lilerinde mağduriyetlerini gidereceklerini ifade etti.

Partisinin Polatlı ilçe 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasına 17 Kasım'da Türk siyasi tarihinin en büyük ve en kalabalık kongresini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak başlayan Erbakan, "Kongreye katılan 50 bine yakın partilinin yüzde 80'inin genç olması,Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye için alternatif oluşturduğunu göstermesi açısından önemlidir. Daha yeni kurulmasına rağmen partimiz bu kongre ile; başa güreşen, iktidara talip olan en büyük iddiaya sahip parti olduğunu apaçık göstermiştir. Ayrıca büyük coşkuya sahne olan 1. Olağan kongremiz, daha kurulup kurulmayacağı belli olmayan partilerle uğraşmaktan partimize vakit bulamayan medyaya da en güzel cevap olmuştur" dedi.

"TOZ PEMBE TABLOLAR BAŞKA, ACI GERÇEKLER BAŞKA"

Hükümetin ekonomi ile ilgili açıklamalarının gerçekçi olmadığını belirten Erbakan sözlerine şöyle devam etti, "İktidarın ekonomi kurmaylarının anlattığı gibi ülkede toz pembe bir tablonun olmadığını yakın zamanda Türkiye'nin en büyük özel havayolu şirketlerinden bir tanesinin uçuşlarını durdurmasından, ülkenin önemli hazır giyim markalarından bir tanesinin de 1000 işçi çıkarmasından açıkça görebiliyoruz. Ismarlama enflasyon oranları başka, Türkiye'nin gerçekleri başka… Toz pembe tablolar başka, acı gerçekler başka!"

"GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ VATANDAŞIN SORUNLARINI YİNE BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Bu ülkede vatandaşın ekonomik göstergelerini düzelten tek hükümetin '54. Erbakan Hükümeti' olduğunu hatırlatan Fatih Erbakan, "Yıllık100 milyar dolar hacmindeki kaynak paketlerimiz hazır,acil eylem planımız hazır, biz geleceğiz ve geçmişte de olduğu gibi bu sorunları yine biz çözeceğiz." diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETLİNİN VE İŞVERENİN YÜZÜ YENİDEN REFAH İKTİDARINDA GÜLECEK"

İktidara geldikleri takdirde oluşturacakları kaynak paketleriyle akaryakıt, doğalgaz, elektrik fiyatlarının makul seviyelere çekileceğinin müjdesini veren Erbakan;"Memur-İşçi-Emekli'ye ilk yılımızda '%50 maaş zammı' yapacağız. Asgari ücretten alınan vergiler sıfırlanacak. Hem işverenin,hem işçinin yüzü gülecek. Tüm haksız vergiler lağvedilip,alınacak olan vergiler de en makul seviyelere indirilecek. EYT'lilerin detüm taleplerinin karşılayarak, devlet olarak vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi.