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Fatih Erbakan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya: "O koltuğa nasıl oturduğunu asla unutma"

Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Barış Harekatı ile Barış Pınarı Harekatını hedef alan sözlerine yönelik tepkide bulunarak, "O koltukta 1974 tarihinde gerçekleştirilen Barış Harekatı sayesinde oturduğunu asla unutmamalıdır" dedi.

14.10.2019 15:14Fatih Erbakan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya:
Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Barış Harekatı ile Barış Pınarı Harekatını hedef alan sözlerine yönelik tepkide bulunarak, "O koltukta 1974 tarihinde gerçekleştirilen Barış Harekatı sayesinde oturduğunu asla unutmamalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Başkanı Dr. Fatih Erbakan tarafından yapılan yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" şeklindeki sözlerini hatırlatarak, Akıncı'nın, 1974'de gerçekleştirilen "Barış Harekatı" sayesinde o koltukta oturmakta olduğunu asla unutmaması gerektiğini vurguladı. KKTC Cumhurbaşkanı'nın Barış Pınarı Herekatı'nı hedef almasına tepki gösteren Erbakan, "Suriye'de TSK tarafından yürütülen Barış Pınarı Operasyonu'nda kahraman ordumuzun tüm operasyonlarında olduğu gibi sivil hedeflere asla zarar gelmemesi için azami hassasiyet gösterilerek gerçekleştirilen ve sadece terör örgütlerinin silahlı unsurlarını hedef alan, hukuka uygun, meşru bir operasyondur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Necmettin Erbakan, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Politika

Kaynak: İHA

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