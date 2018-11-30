Fatih Erbakan'ın Kurduğu Yeniden Refah Partisi Kapatılabilir

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi'nin kapatılabileceğini ileri sürdü.

"BİR HUKUKÇU DİLEKÇE VERDİ"

Saygı Öztürk, "O siyasi parti şu nedenle kapatılabilir" başlığıyla yayımlanan yazısında "Kimsenin rahmetli Necmettin Erbakan ya da ailesine düşmanlığı yoktur. Ama, ülkemizde anayasa ve yasalara uyulmasını istemek, çaba göstermek de başta hukukçuların görevidir. Nitekim, bir hukukçu, partinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi" ifadesini kullandı.

"AİHM'NİN TÜRKİYE'Yİ HAKLI BULDUĞU TEK KAPATMA KARARI"

"Anayasada ve Siyasi Partiler Yasası'nda (SPY), Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan siyasi partilerin başka bir ad altında kurulmayacağı belirtiliyor" hatırlatmasında bulunan Öztürk, şöyle devam etti: "Yine SPY'de, Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan partilerin isim, amblem, rumuz, rozet veya benzeri işaretlerinin aynen veya iltibasa yer verecek biçimde kullanılamayacağı, kurulacak siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan siyasi partilerin devamı olduklarını beyan edemeyecekleri ve böyle bir iddiada bulunamayacakları da belirtiliyor. Refah Partisi, laik Cumhuriyet ilkesine aykırılığın odağı olduğu için Anayasa Mahkemesi'nce 1998 yılında kapatıldı. Kapatma kararı nedeniyle hak ihlali yaratıldığı konusunda yapılan başvurular da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 3. Dairesi tarafından 2001 yılında reddedildi. Bu karara yapılan itirazlar da AİHM Büyük Dairesi'nce 2003 yılında reddedildi. Türkiye'de verilen siyasi parti kapatma kararları hakkında AİHM'e yapılan başvurular içinde Refah Partisi hakkındaki kapatma kararı, AİHM'in Türkiye'yi haklı bulduğu tek siyasi parti kapatma kararı olması yönüyle de dikkat çekiyor."

"AYM HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE KARAR VERMESİ GEREKİYOR"

Öztürk, bu noktada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Masası'nda uzun dönem görev yapan Ömer Faruk Eminağaoğlu ile görüştüğünü söyledi. Öztürk, Eminağaoğlu'nun şu ifadelerini aktardı: "Yasada konu sadece isim, amblem ve rumuzların kullanılması boyutunda kalsa, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi'nin en geç 30 gün içinde başvuruyu inceleyip sadece bu isim, amblem ve rumuzların hükümsüzlüğüne karar vermesi gerekiyor. Ancak kapatılan partinin başka bir ad altında kurulduğu veya kapatılan partinin devamı niteliğinde parti kurulduğu konusunun yaptırımı ise bu durumların tespiti halinde tartışmasız olarak kapatma yaptırımıdır. Anayasa ve yasalarda her şey apaçık düzenleniyor. Buna rağmen anayasa ve yasaların hiçbir hükmü kalmamış olmalı ki bu şekilde hareket edilebiliyor." Fatih Erbakan, partinin adını açıklamadan bu durumu araştırmalıydı. Kapatma kararı verilirse, "Biz iktidara geliyorduk, engellemek için kapattılar" dememeli, yargı organlarını suçlamamalı"