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Fatih firkateynine büyük ilgi

Yalova açıklarına demirleyen TCG Fatih firkateyni vatandaşlar tarafından gezildi.

19.07.2019 15:48 Fatih firkateynine büyük ilgi
Yalova açıklarına demirleyen TCG Fatih firkateyni vatandaşlar tarafından gezildi. Büyük ilgi gören firkateyni bir saatte yüzlerce kişi gezdi.

1988 yılında inşa edilen ve o günden sonra bir çok görev ve tatbikatta yer alan TCG Fatih firkateyni Yalova'nın 98. kurtuluş yıldönümü kutlamaları dolayısıyla halka açıldı. Yalova açıklarında demirleyen fırkateyn vatandaşlar tarafından da gezilebildi. Sahilden botlarla alınan vatandaşlar gemiye götürüldü. Burada askeri personeller tarafından gezdirilen vatandaşlara gemi hakkında çeşitli bilgiler verildi. Bir saat gibi kısa bir sürede yüzlerce kişinin gezdiği gemi büyük ilgi gördü. - YALOVA
Kaynak: İHA
Yalova, Fatih, Güncel

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