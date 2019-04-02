Fatih Hadi Tüter Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ MURATLI belediye başkan adayı olan Fatih Hadi Tüter isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TEKİRDAĞ MURATLI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Fatih Hadi Tüter isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TEKİRDAĞ MURATLI adayı Fatih Hadi Tüter kimdir? BTP TEKİRDAĞ MURATLI adayı Fatih Hadi Tüter yüzde kaç oy aldı?

Fatih Hadi Tüter Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ MURATLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatih Hadi Tüter MURATLI ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. MURATLI ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Fatih Hadi Tüter adlı BTP adayı toplamda 35 adet oy sayısına ulaştı.

TEKİRDAĞ MURATLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.