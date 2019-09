A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aldığı ceza ile ilgili olarak, "Fatih hoca Türkiye 'nin değeri. Ceza almasını istemem. Almasına da üzülürüm. Hata yapmasını da istemem" dedi.2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında yarın Andorra ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, Beşiktaş Park'ta basın toplantısı düzenledi.Hedeflerinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gitmek olduğunu belirten Güneş, "Gücümüz ve inancımız var. Hayata geçirmek için ele ele vermemiz gerektiğiniz söylemiştim. Sevgi ve cesaret karşısında hiçbir şey duramaz. Bunlar bizde var. Taraftarımızın sinerjisi ile daha fazla olumlu düşünmeye itiyor. Umutlarımızı arttırdığımızı düşünüyoruz. İnşallah 2020'ye gittiğimizde genç olan tecrübeleri daha da artar. Yarışın ortalarına gidiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Rakibin gücü ne olursa olsun saygı duyuyoruz. Kağıt üzerinde 136. sırada bulunuyorlar. Bizim tek amacımız rakip kim olursa olsun sahadan 3 puan ile ayrılmak, güzel futbol oynamak. Biletlerin tükenmesi sevindirici. Anadolu'dan İstanbul'a geldik. İstanbul'dan Avrupa'ya gideceğiz. Halka ile iç içeyiz" diye konuştu.Emre Belözoğlu'nun yarın 100. maçına çıkacağını belirten Şenol Güneş, "Emre 100. maçını tamamlamış olacak. Ama ödülü bu maçlarda veremiyoruz. Daha önce 100. maçına çıkan Arda'da da ödülünü alacak. 100'ler kulübüne girmek önemli. Daha teşekkürü hak ediyorlar. Rakibimizde de Lima 123 defa milli oldu. Uluslararası deneyimi olan bir stoper, 39 yaşında" şeklinde konuştu."BU SEVGİYE, FUTBOL BEKLENTİSİNE CEVAP VEREN BİR TAKIM GÖRMEK İSTİYORUM"Andorra karşısında ellerinden geleni yapacaklarını belirten Güneş, "Rakip koşan, topa doğru savunmayı iyi yapabilen bir takım. Grupta en fazla sarı kartı gören takım. Cengiz antrenmanda sakatlandı. Dorukhan iyiye gidiyor. Okay bizimle olmayacak. Herkesin sevdiği daha sevebileceği takımızın iyi oyunla bu sevgiyi arttıracağını düşünüyorum. Bu sevgiye, futbol beklentisine cevap veren bir takım yarın görmek istiyorum. Koldo genç bir teknik direktör. Eski bir kaleci. Uzun zamandır takımla beraber. İki maç yaptık, 5-0 ve 2-0 kazanmıştık. Sadece milli takım seviliyor. Sevilmeye devam etsin. Biz de kucaklaşmak için yarını bekliyoruz. Yarın kırmızı-beyaz forma ile kapalı gişe bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu."MİLLİ TAKIM BÜTÜN KULÜPLERİN ÜSTÜ"Bütün kulüplere eşit mesafede olduklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Çekişmeleri görüyoruz, üzülüyoruz. Kulüplerimiz bizim için önemli. Milli takım bütün kulüplerin üstü. Onları yok saymayız. Biraz daha şiddetten uzak bir ambiyans istiyoruz. Şenliklerin olduğu ortamlar bekliyoruz" dedi."YETENEK OLARAK DAHA ÜST SEVİYE OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ"Andorra'nın koşan ve dinamik bir takım olduğu ifade eden Güneş, "Hızlı hareket ediyorlar. Oyun kurgusu bakımdan sıkıntısı var. Savunma ağırlıklı oynuyor. Bütün oyuncular yürekten oynuyor. Hızlı oynayıp, çok çabuk top çevirmeliyiz. Motivasyonları bize karşı yüksek olacak. Sezona 3 tane lig maçı oynayarak başladık. Yetenek olarak daha üst seviye olduğumuzu biliyoruz. Bunların hepsini sahada göreceğiz. Bizim için önemli olan 3 puan, güzel oyun her şeyin başı" açıklamasında bulundu."BİZİM BU BATAKLIĞI KURUTMAMIZ LAZIM"Milli takım haftasında kulüplerin yaşadığı tartışmaların sorulması üzerine Şenol Güneş, "Kutuplaşmayı ben sevmiyorum. Siz de sevmezseniz sorun olmaz. Şiddet ve nefreti söyleyenler içinde boğulmalı. Hayır, bunlar prim yapıyorsa hem size hem bize yazık. Yabancı oyuncu, uygulamalar, cezalar konuşulduğu zaman Türkiye adına burada mücadele eden futbolculara haksızlık olur. O kadar sığ tartışmamız var ki her şey yerinde ve zamanında olmalı. Tabii yabancı oyuncu konuşulmalı, kulüplerin sorunları konuşulmalı, futbolun geleceği konuşulmalı bunun için adımlar atılmalı, hep beraber yapmamız gerekir. Bunu yapmak mı istiyoruz karmaşadan, bataklıktan faydalanmak istiyoruz. Bizim bu bataklığı kurutmamız lazım. Bu konuşmaların faydası yok" diye cevap verdi."FATİH HOCA TÜRKİYE'NİN DEĞERİ"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aldığı ceza ile ilgili de düşüncelerini dile getiren Güneş, "Fatih hoca Türkiye'nin değeri. Ceza almasını istemem. Almasına da üzülürüm. Hata yapmasını da istemem. Federasyonun öyle bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Yapılan uygulamada en çok Galatasaray'a yaradı. Konuşma hakkı çıktı. Koca ülkenin konuştuğu konuya bak (Cezaların açıklandığı saat ile ilgili). Yapan kim yaptıysa hata yapmıştır. Onun da cevabı kolay hata yapan cezasını çeker. Kurumları, ülkeyi yok etmek ne demek. Sanki Galatasaray bunları neden yapıyor dedim, bana saldırdılar. Ben oynattığımda bana göre 2 tane Türk var. Statü olarak da ikisi de Türkiye'de Türk olarak oynuyor. Gökhan İnler ve Tolgay Arslan. Bunlar önemli değil. Ben Galatasaray 11 tane oyuncu oynattım demedim. Gönül ister ki fazla oyuncu alayım. Daha öncede aldım" şeklinde konuştu."PARAYI BULDULAR, O PARALARI DA YURT DIŞINA HARCADILAR"Türkiye'de kulüplerin transfer döneminde yabancı haklarını kullandığı söyleyen Güneş, "Çok güzel bir lig bekliyoruz. Tozu dumana katsın, futbol adına İngiltere ve Fransa'yı geçelim. Benim beklentim bu. Kulüplerimiz de bundan sonra borçlu da olmayacak. Devlet de yardım etti. Parayı buldular, o paraları da yurt dışına harcadılar. Biz bunlar olmasın, az para harcayalım, üretelim istiyoruz. Şu kasım ayını bulalım, kasıma kadar susalım. Yarın ki maç önemli. Kazansak bile yetmeyecek. Hem bunları yapalım, kulüplerimiz de Avrupa'da başarılı olsun. Ülkemizde herkes güzel şeyler yapsın. Bataklık yapıp sivrisinek gibi dalmayalım oraya. Bataklığı kurutalım" diye konuştu."KÜÇÜK BÜYÜK TAKIM YOK, FUTBOL SAHADA OYNANIYOR"Elindeki kadronun Andorra ve Moldova maçlarında yeterli olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Hazırlıklar yapıldı. 11 tane sakatla başladık. 8 tanesi olmayacak. Biz her maça aynı duygu ile çıkacağız. 3 puan ve güzel oyun istiyoruz. Üzülürsek beraber üzüleceğiz, sevinirsek, beraber sevineceğiz. Takımımız hazır. Küçük büyük takım yok, futbol sahada oynanıyor. Kazanma başarısı düşün ama öyle iyi maçları da var" dedi.Şenol Güneş ayrıca orta sahada Emre Belözoğlu'na, kalede de Mert Günok'a görev vereceğini söyledi.(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)