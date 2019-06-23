23.06.2019 19:18
Haberler » Güncel » Haber

FATİH İLÇE SEÇİM KURULUNA OYLAR GELMEYE BAŞLADI

FATİH İLÇE SEÇİM KURULUNA OYLAR GELMEYE BAŞLADI

Çağatay KENARLI / İstanbul DHAFatih İlçe Seçim Kurulu'na 848 sandıkta sayılan oylar gelmeye başladı.

Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA
Fatih İlçe Seçim Kurulu'na 848 sandıkta sayılan oylar gelmeye başladı.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Fatih'te 843 sandık ve 5 seyyar sandık olmak üzere toplam 848 sandıkta oy kullanıldı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayılan oylar çuvallara konularak sandık görevlileri tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Spor Kompleksinde bulunan ilçe seçim kuruluna getirmeye başladı. Bazı sandık görevlilerinin oyları koşarak getirmesi görüntülendi. Oy çuvallarıyla gelen sandık görevlileri girişte kayıt yaptırdıktan sonra 3 kurulun bulunduğu ilçede oylarını teslim etme işlemleri devam ediyor. Oyların teslim alınmasından sonra oy çuvalları her kurulun kendi alanında sıralanıyor.

Görüntü Dökümü:
------------
-Oy çuvallarının getirilmesi
-Oy getirenlerden görüntü
- Polis ekiplerinin giriş işlemi yapması
-Oy çuvallarının görüntüsü
-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
İstanbul , Fatih , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
20:00 Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapacak
19:57 Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sizinle çalışmaya hazırım
19:55 23 Haziran seçiminde Başakşehir'de son durum
19:54 İmamoğlu: "İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun" -...
19:53 Ardahan'da kuvvetli sağanak ve dolu hasara yol açtı
19:51 Bebeği akrep soktu
19:48 23 Haziran seçiminde Esenler'de son durum