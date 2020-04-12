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Fatih'in en işlek caddeleri bomboş kaldı

Fatih'in en işlek caddeleri bomboş kaldı Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı drone ile havadan görüntülendi Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Fatih'in en işlek caddeleri drone ile görüntülendi.

12.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:38
Fatih 'in en işlek caddeleri bomboş kaldı
Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı drone ile havadan görüntülendi
İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Fatih'in en işlek caddeleri drone ile görüntülendi. Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nın bomboş olduğu görüldü.
Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dün gece saat 00.00 itibariyle başlayan yasağın ikinci gününde İstanbul'da yine sessizlik hakimdi.
Sokağa çıkma yasağı kapsamında boş kalan Fatih'in en işlek noktaları Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı havadan görüntülendi. Öte yandan polis ekipleri Millet Caddesi'nde oluşturdukları denetim noktasında, denetimlerini sürdürdü. Fatih’in en işlek caddeleri bomboş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Atatürk Bulvarı, Vatan Caddesi, Ordu Caddesi, Fatih, Genel
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