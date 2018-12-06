Fatih'in, Kanuni'nin Sofrasından Restoran Menüsüne

06 Aralık 2018 Perşembe 11:15



06 Aralık 2018 Perşembe 11:15

Edirne Belediyesi ile kentteki turizmcilerin ortak çalışmalarıyla Osmanlı sofralarının unutulmuş lezzetleri gün yüzüne çıkarıldı.Aylar süren arşiv taramalarının ardından Osmanlı saray lezzetlerinin tariflerine ulaşıldı. Belgelere dayalı olarak elde edilen tariflerin mutfakta defalarca denenmesinin ardından eski lezzetlerin tadına yeniden ulaşıldı.Aralarında Fatih Sultan Mehmet'in en çok sevdiği tatlılardan olan ve şehzadeleri Bayezid ve Mustafa'nın sünnet şölenlerinde yaptırdığı Tuffafiye tatlısından badem çorbasına, Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadeleri Cihangir ve Bayezid'in sünnet şölenlerinde yaptırdığı Ballı Mahmudiye yemeğine kadar birçok lezzet, Edirne'deki aşçıların ellerinde hayat buldu.Edirne'deki restoranlar da mutfak kültürüyle dünyada ün yapmış Osmanlı'nın, yeniden gün yüzüne çıkarılan saklı lezzetlerine menülerinde yer vermeye başladı.Edirne Belediyesi Turizm Danışmanı Aydemir Ay, yaptığı açıklamada, padişahların sofralarından eksik olmayan, Edirne'de yapılan büyük şölenlerde, halka ve katılımcılara ikram edilen yemek ve tatlıların lezzetiyle ön plana çıktığını söyledi.Ay, Osmanlı saray mutfağının gizli kalmış lezzetlerini orijinal haliyle günümüze taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.Edirne gastronomisinin Osmanlı lezzetlerine dayalı olduğunu anlatan Ay, şöyle devam etti:"8 bin 300 yıllık bir kent olan Edirne'nin en önemli gastronomik öğeleri Osmanlı saray mutfağında bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Osmanlı saray mutfağına ait Edirne saray şenliklerindeki menüleri tekrar yapmaya çalışıyoruz. Bunlar tarihi kaynaklara ve belgelere dayanıyor. Osmanlıcadan Türkçeye çeviriyoruz ve günümüze aktarıyoruz. Bu yemeklerin ve tatlıların içinde Fatih Sultan Mehmet'in çok sevdiği Tuffafiye tatlısı var. Fatih Sultan Mehmet, bütün dünyaya hükmeden bir padişah olmasına rağmen çok basit ve lezzetli yemeklerden hoşlanıyor.Yine Ballı Mahmudiye yemeği, tavuklu ve ballı bir yemek. Biz bu yemeklerin tariflerine Edirne'deki şölenlerin ve törenlerin kayıtlarından ulaştık. Çok uzun yıllardır unutulmuş olan yemeklerdi. Yapılan çalışmalarla tekrar gün yüzüne çıkardık."Saray lezzetleri menülerde yerini aldıEdirne'deki bir restoranın müdürü Fatih Kaşkavalcı da gün yüzüne çıkarılan tarihi yemekleri menülerine aldıklarını ifade etti.Edirne Belediyesi öncülüğünde yaptıkları çalışmaların başarılı şekilde sürdüğünü belirten Kaşkavalcı, "Yaklaşık 3 aydan beri yürütülen ciddi bir Ar-Ge çalışması var. Arşivlerden aldığımız bilgilerden bu yemekleri deneyerek o zamanki lezzetlere ulaşmak için önemli çalışmalar yaptık. Kentimizdeki gastronomi turizmini de canlandırmak adına bu yemeklere menülerimizde yer veriyoruz. Böylece misafirlerimiz 500 yıllık lezzetleri tadabilecek. Edirne turizmine de bir katkı olmuş olacak." dedi.Tuffafiye tatlısı ve Ballı Mahmudiye yemeğinin tarifiTuffafiye tatlısı, 2 ölçek şekerle 1 ölçek su ve 1 tutam dengin birlikte kaynatılmasının ardından soyulmuş ve rendelenmiş elmaların içine atılması ve şerbet haline getirilmesiyle hazırlanıyor.Ballı Mahmudiye yemeğinde ise haşlanan tavuklar küp küp doğranıp tereyağında kavruluyor. Soğanların eklenmesiyle kavrulmaya devam eden tavukların üzerine 2 yemek kaşığı bal, kuru kayısı, kuru üzüm, badem içi, limon ve baharatlar ekleniyor. Yarım saat pişirilen yemek, üzerine dereotu serpilerek servis ediliyor.