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Fatih'in otağı millet bahçesi olacak

İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği alan olan Hünkar Çayırı, Millet Bahçesi olarak düzenlenmek üzere Gebze Belediyesi'ne devredildi.

05.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:11Fatih'in otağı millet bahçesi olacak
İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği alan olan Hünkar Çayırı, Millet Bahçesi olarak düzenlenmek üzere Belediyesi'ne devredildi.

Geçtiğimiz yıllarda satışı ve çevre kirliliği ile ilgili konularda birçok kez gündeme gelen Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği alan olan Hünkar Çayırı Millet Bahçesi olarak düzenlenecek. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan ve 200 dönüm alan üzerinde tarihi namazgah, çeşme ve köprü bulunan alan, Gebze Belediyesine devredildi. Belediyeye tahsisi yapılan alanda çalışmalara başlayacak olan Gebze Belediyesi Tarihi Hünkar Çayırı içerisinde panoramik müze, Namazgah, Fatih'in otağı ve Millet Bahçesinin de yer alacağı projeyle bölgenin hizmetine sunulacak.

Panoramik müze yapılacak

Her sene geleneksel yağlı güreşlere de ev sahipliği yapan Hünkar Çayırı'nın, tarihi değerine yakışır özellikler barındıran bir projeyle, yalnız Gebzeliler'in değil tüm bölge sakinlerinin hizmetine kazandırılacağının müjdesini de paylaşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın son seferine çıktığı ve vefat ettiği yer olan Tarihi Hünkar Çayırı, belediyemiz tasarrufuna devredildi. Bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde hazırlanacak proje kapsamında okçuluk ve güreş gibi geleneksel dallarının yaşatılacağı spor alanının yanı sıra; Fatih Sultan Mehmet dönemi temalı bir panoramik müze de bölgede yer alacak" dedi.

Otağ kurulup, Millet Bahçesi olarak hizmet verecek

Açıklamasında şu ifadelere yer veren Büyükgöz, "Fatih'in otağının kurulacağı Hünkar Çayırı'nda tarihi yapıya uygun ve korumacı bir anlayışla Namazgah kullanım alanı da projemizde yer alacak. Dönemin çiçek ve bitki dokusunun yanı sıra sosyal yaşam temalarının da esas alınarak açık alanların Millet Bahçesi olarak dizayn edileceği Tarihi Hünkar Çayırımızı hak ettiği değere değerli hemşehrilerimizin desteğiyle kavuşturacağız inşallah. Bu zaman zarfında bizlere desteklerini esirgemeyen bakanlarımıza, bölge milletvekillerimize, büyük şehir belediyemize teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı da bu vesileyle bir kez daha sunmak isterim. Gebze'mize, Kocaeli'mize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Fatih Sultan Mehmet, Millet Bahçeleri, Gebze Belediyesi, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

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