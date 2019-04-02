Fatih Irmak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY belediye başkan adayı olan Fatih Irmak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Fatih Irmak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY adayı Fatih Irmak kimdir? BTP TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY adayı Fatih Irmak yüzde kaç oy aldı?

Fatih Irmak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatih Irmak ÇERKEZKÖY ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. ÇERKEZKÖY ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Fatih Irmak adlı BTP adayı toplamda 58 adet oy sayısına ulaştı.

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.