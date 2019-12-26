Haberler » Spor » Fatih Kaçmaz yuvaya döndü - Spor

Fatih Kaçmaz yuvaya döndü

BAL ekiplerinden Salihli Belediyespor devre arası transfer döneminde orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Fatih Kaçmaz'ı transfer ederek renklerine bağladı.

26.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:41 Fatih Kaçmaz yuvaya döndü
BAL ekiplerinden Salihli Belediyespor devre arası transfer döneminde orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Fatih Kaçmaz'ı transfer ederek renklerine bağladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta devreyi 15 puanla 10. sırada bitiren Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, futbola Salihli Belediyespor alt yapısında başlayan Fatih Kaçmaz'ı transfer etti. Orta saha mevkiinde görev yapan Kaçmaz, Salihli Belediyespor, Turgutluspor, Manisaspor, Halilbeylispor, Kulaspor ve Manisa Sanayispor forması giydiği öğrenildi. Öte yandan Yeşil-beyazlı kulübün yeni transferi Fatih Kaçmaz'ın takımla birlikte antrenmanlara başladığı öğrenildi.

2 ayrılık birden yaşandı

İkinci devre hazırlıklarını Razlı Tesisleri'nde Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetiminde başlayan Salihli Belediyespor'da devre arasında 2 ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüpte Eren Türkmen ve Mehmet Özen'in takımdan ayrıldığı belirtildi. Devre arasını iyi değerlendirmek istediklerini belirten Yarkın, ligin ilk devresinde kaybettikleri puanları ikinci devrede telafi etmek istediklerini söyledi. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:09   İngiltere Premier Lig | Leicester City - Liverpool - Spor
17:58   TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ın cezasını onadı - Spor
17:58   ALKÜ Futbol Takımı gururlandırdı - Spor
17:54   Beşiktaş'tan Zekeriya Alp açıklaması! - Spor
17:35   Jimmy Durmaz'ın cezası onandı - Spor
17:03   Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı - Spor
15:41   Arda Turan, tek başına yaptığı antrenmanın fotoğraflarını paylaştı - Spor
15:17   Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi - Spor
14:21   Çin Futbol Federasyonu, futbolcu maaşlarına sınırlama getirdi - Spor
13:56   Premier Lig'in 4 büyük ekibi Çağlar Söyüncü'yü istiyor - Spor
26.12.2019 18:12:43