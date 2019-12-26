Fatih Kaçmaz yuvaya döndü

BAL ekiplerinden Salihli Belediyespor devre arası transfer döneminde orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Fatih Kaçmaz'ı transfer ederek renklerine bağladı.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta devreyi 15 puanla 10. sırada bitiren Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, futbola Salihli Belediyespor alt yapısında başlayan Fatih Kaçmaz'ı transfer etti. Orta saha mevkiinde görev yapan Kaçmaz, Salihli Belediyespor, Turgutluspor, Manisaspor, Halilbeylispor, Kulaspor ve Manisa Sanayispor forması giydiği öğrenildi. Öte yandan Yeşil-beyazlı kulübün yeni transferi Fatih Kaçmaz'ın takımla birlikte antrenmanlara başladığı öğrenildi.



2 ayrılık birden yaşandı



İkinci devre hazırlıklarını Razlı Tesisleri'nde Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetiminde başlayan Salihli Belediyespor'da devre arasında 2 ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüpte Eren Türkmen ve Mehmet Özen'in takımdan ayrıldığı belirtildi. Devre arasını iyi değerlendirmek istediklerini belirten Yarkın, ligin ilk devresinde kaybettikleri puanları ikinci devrede telafi etmek istediklerini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA