Fatih Kandil Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız TRABZON ŞALPAZARI belediye başkan adayı olan Fatih Kandil isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TRABZON ŞALPAZARI ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Fatih Kandil isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız TRABZON ŞALPAZARI adayı Fatih Kandil kimdir? Bağımsız TRABZON ŞALPAZARI adayı Fatih Kandil yüzde kaç oy aldı?

Fatih Kandil Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız TRABZON ŞALPAZARI belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatih Kandil ŞALPAZARI ilçesinde % 1,06 oranında oy almıştır. ŞALPAZARI ilçesinde % 1,06 oranında oy olan Fatih Kandil adlı Bağımsız adayı toplamda 98 adet oy sayısına ulaştı.

TRABZON ŞALPAZARI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.