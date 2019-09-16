Haberler » Spor » Haber

Fatih karagümrük: 0-0

STAT: OsmanlıHAKEMLER: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Bersan DuranHATAYSPOR: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Mirkan Aydın (Dk. 86 Bokila), Selim Ilgaz (Dk. 79 Quali), Gökhan Karadeniz, Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Barbosa (Dk.

16.09.2019 21:22Fatih karagümrük: 0-0

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Bersan Duran
HATAYSPOR: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Mirkan Aydın (Dk. 86 Bokila), Selim Ilgaz (Dk. 79 Quali), Gökhan Karadeniz, Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Barbosa (Dk. 64 Rayane), Caner Hüseyin Bağ
FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Darri, Zeki Yıldırım, Emeghara (Dk. 64 Sosseh), Arif Morkaya, Koray Altınay, Ramazan Civelek (Dk. 73 Mervan Çelik), Barış Özbek (Dk. 86 Rojas)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Kubilay Sönmez (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Barbosa, Kubilay Sönmez, Bokila (Hatayspor) - Emeghara (Fatih Karagümrük)

TFF 1'nci Lig'de 4'üncü haftanın son karşılaşmasında Hatayspor, Ankara'da oynadığı karşılaşmada Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.



Kubilay Sönmez, Deniz Turgut, Hakan Ceylan, Akın Alkan, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
03:23 Hikmet Karaman: "Bir an önce ligin alt grubundan yukarı doğru tutunmak istiyoruz"
03:12 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler
03:11 Atılay Canel: "Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti"
03:10 İlhan Palut: "Kazanmak için gerekenleri tam anlamıyla yapamadık"
03:06 Basketbolda dünya şampiyonu İspanya ülkesine döndü
03:05 Bulut: "En kötü 1 puan istiyorduk"
03:03 Yanal: "Kaybettiğimizin kazanımı"