Fatih Karagümrük: 1 - Akhisarspor: 4

İSTANBUL/ DHA
STAT: Atatürk
Olimpiyat
HAKEMLER: Serkan Tokat
, Erdinç Sezertam
, Önder Yılmaz
FATİH KARAGÜMRÜK: Murat Hocaoğlu
, Burak Göksel
, Fatih
Kuruçuk, Abdulhamit Yıldız
, Hüseyin Öztürk
, Murat Ceylan
(Dk. 59 Selçuk
Alibaz), Gökay Iravul (Dk. 59 Emir Gökçe
), Ufuk Akyol, Erkan Zengin
(Dk. 69 Bilal Aziz
Özer), Youssef Yeşilmen
, Ramazan Civelek
AKHİSARSPOR: Bora Körk
, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa
(Dk. 71 Miguel
Lopes), Göksu
Mutlu, Kadir Keleş
, Aykut Çeviker
, Eray Ataseven
, Regattin (Dk. 67 Barbosa), Onurcan Güler, Larsson, Bokila (Dk. 75 Ali Kaan
Güneren)
GOLLER: Dk. 23 Bokila, Dk. 54 Onurcan Güler, Dk. 64 Regattin, Dk. 90 Larsson (Akhisarspor), Dk. 79 Emir Gökçe (Fatih Karagümrük
)
SARI KART: Dk. 71 Larsson (Akhisarspor) Ziraat Türkiye Kupası
5'inci tur ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4 - 1 mağlup etti.
Mücardelenin rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık
tarihinde Akhisarspor'un ev sahipliğinde Manisa
'da oynanacak.
Serkan,Mustafa Kemal Atatürk,Fatih Karagümrük,Fatih
06 Aralık 2018 Perşembe 17:37