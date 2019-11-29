Fatih Karagümrük: 4-0

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

İSTANBULSPOR: Alperen - Muhsin, Wellington Nascimento, Etoga, Duhan Aksu, Eslem, Onur Ergün, Muhammed Enes (Dk. 76 Allahyar), Ali Dere (Dk. 67 Oğuzhan Akgün), Cajic, Diouf (Dk. 88 Joseph Mensah)

FATİH KARAGÜMRÜK: Saranov - Koray Altınay, Dobrovoljc, Aldülhamit, Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Arif Morkaya, Çağrı Ortakaya (Dk. 64 Barış Özbek, (Dk. 77 Alpaslan Erdem)), Ramazan Civelek (Dk. 73 Turgut Doğan Şahin), Brahim Darri, Emeghara

GOLLER: Dk. 6 Diouf, Dk. 27 Ali Dere, Dk. 70 Muhammed Enes, Dk. 83 Wellington Nascimento (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Zeki, Çağrı, Turgut Doğan (Fatih Karagümrük), Muhammed Enes, Diouf (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında İstanbulspor evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Bu sonuç ile İstanbulspor ligdeki 3'üncü galibiyetini elde ederek puanını 15'e çıkardı. Konuk takım ise 4'üncü yenilgisini aldı ve 19 puanda kaldı.

- İstanbul