Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından saha karıştı
TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Altay müsabakasının ardından Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sahaya girerek hakemin üzerine yürümeye çalıştı. Güvenlik görevlileri araya girerek olayları önledi.
14.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:10
Fatih Karagümrük - Altay mücadelesinin ardından saha karıştı. Mücadelenin son anlarında hakem Caner Ak, oynanmayan süre olarak 6 dakika uzatma işaret etti. Uzatmalarda Altay, ikinci golü bulurken, maç da 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, hakemin fazladan oynattığı gerekçesiyle sahaya inerek, hakemin üzerine yürüdü. Yaşanan olayların ardından güvenlik güçleri araya girerek olayları önledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fatih Karagümrük, Süleyman Hurma, Altay, Spor
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