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Fatih Karagümrük Erkan Zengin'e emanet

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine, takım kaptanı Erkan Zengin'in getirildiği açıklandı.

16.10.2019 19:48Fatih Karagümrük Erkan Zengin'e emanet
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine, takım kaptanı Erkan Zengin'in getirildiği açıklandı.
İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir buçuk senedir takımımızın kaptanlığını başarıyla üstlenen Erkan Zengin, oyunculuğunun yanında aynı zamanda teknik direktörlük görevini de göğüsleyecek. Uluslararası alanda en üst düzeyde yer almış başarılı futbolcumuzun, teknik direktörlük kariyerinde de çok başarılı olacağına inancımız tamdır. Erkan Zengin'e bu yeni başlangıçta başarılar diler ve hem ona hem kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, Erkan Zengin'in yardımcılıklarını ise Mustafa Özer ve Şenol Can'ın yapacağı duyuruldu. Kaleci antrenörü Nihat Yüksel'in de görevine devam edeceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Erkan Zengin, İstanbul, Spor

Kaynak: AA

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