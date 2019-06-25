25.06.2019 22:40
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Fatih Karagümrük, Mehmet Topal'ın peşinde

Spor Toto Birinci Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal'ı transfer etmek istiyor.

Spor Toto Birinci Lige yükselen Fatih Karagümrük , transferde bombayı patlatıyor. Kadrosunda Erkan Zengin , Mehmet Batdal , Barış Özbek gibi deneyimli oyuncuları bulunduran Karagümrük, Fenerbahçe 'nin başarılı oyuncusu Mehmet Topal 'ı kadrosuna katmak istiyor.

GEÇEN SEZON 36 MAÇA ÇIKTI

A Spor'a konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma , "Mehmet Topal'a teklif götüreceğiz." dedi. 33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Fatih Karagümrük, Mehmet Topal'ın peşinde
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