Fatih Karagümrük, Mehmet Topal'ın peşinde

Spor Toto Birinci Lige yükselen Fatih Karagümrük , transferde bombayı patlatıyor. Kadrosunda Erkan Zengin , Mehmet Batdal , Barış Özbek gibi deneyimli oyuncuları bulunduran Karagümrük, Fenerbahçe 'nin başarılı oyuncusu Mehmet Topal 'ı kadrosuna katmak istiyor.
GEÇEN SEZON 36 MAÇA ÇIKTI
A Spor'a konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma , "Mehmet Topal'a teklif götüreceğiz." dedi. 33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.