TFF
2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor
'u 2-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Fatih Karagümrük
, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Bursa
Büyükşehir Belediye Stadı'nda İstanbul
ekibinin zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrüklü futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Maçın son düdüğüyle beraber adeta bayram havası yaşayan Fatih Karagümrüklüler, hatıra fotoğrafları çektirip şampiyonluğu kutladı.
Fatih Karagümrük takımı, düzenlenen seremoniyle şampiyonluk kupası ile madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in elinen aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu
, Fatih Karagümrük
, Fatih
, Spor
Kaynak: AA